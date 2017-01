Eduardo Gabardo: "Nova defesa"

Coluna do Guerra 10/01/2017 | 08h07 Atualizada em

Ao que tudo indica, o Inter pode ter uma defesa cheia de novidades em 2017. No gol, Danilo Fernandes é incontestável, mas todas as outras posições podem ter mudanças. Se William realmente sair, é necessário outro jogador para brigar pela posição com Ceará. Cláudio Winck, que está voltando de empréstimo, não decolou.

A direção tenta três zagueiros (Polenta, Klaus e Neris) porque Paulão e Ernando ficaram marcados pelo rebaixamento.

E na lateral esquerda ninguém conseguiu se firmar nos últimos tempos.

R10 — Agora é o Nacional do Uruguai que mostra interesse em Ronaldinho para a Libertadores. O meia completará um ano e meio afastado do futebol.

O curioso é que ele não anuncia de forma oficial a aposentadoria.

De confiança — Léo Moura vem como jogador da mais absoluta confiança de Renato. Aos 38 anos, sua contratação provocou debate interno e alguns dirigentes foram contra. Pelo menos, Renato tem crédito quando se fala em recuperação de atletas.

Nos últimos anos, Léo rodou por Fort Lauderdale, Matropolitano, Goa (Índia) e Santa Cruz.

Melhor — Absolutamente merecido o prêmio de melhor do mundo pela quarta vez para Cristiano Ronaldo.

O que chama a atenção é que ele, aos 31 anos, e Messi, aos 29, não dão sinais de queda de rendimento. Desde 2008, dominam a votação da Fifa. Neymar, com 24 anos, vai precisar jogar mais para ter chance de quebrar este domínio.

*Eduardo Gabardo é interino

Leia outras colunas do Guerrinha



*Diário Gaúcho