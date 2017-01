Eduardo Gabardo: "Extrema cautela"

Coluna do Guerra 12/01/2017 | 08h07 Atualizada em

Já foi possível perceber que os dirigentes do Grêmio estão tratando com extrema cautela as tentativas de contratações. Primeiro foi Kayke, e agora Gabriel Fernández. Sobre o uruguaio, o departamento médico concluiu que é altíssimo o risco de uma nova lesão nos ligamentos do joelho do jogador. De qualquer maneira, Renato tem o ataque campeão da Copa do Brasil. Talvez seja mais urgente renovar o contrato de Pedro Rocha, que vence no final deste ano, do que trazer outro atacante.

Em 2018 – Com a desistência do principal patrocinador, faltou verba para pagar aos participantes da Copa de Campeões. Mas os organizadores do torneio não desistiram. Eles querem jogos entre gigantes do futebol sul-americano já no início de 2018.

Transformação – O novo departamento de futebol do Inter começou a renovação do grupo. Com a saída de Alex, e com Anderson fora dos planos, fica claro que o objetivo é afastar os jogadores com altos salários e pouco rendimento. No caso do camisa 8, até um empréstimo pagando parte dos salários pode minimizar o estrago de um dos piores negócios dos últimos tempos. Se depender do Inter, a renovação não termina aí. Outros estão na lista, o problema é aparecer clubes interessados.

Despedida – Após 16 anos e mais de 30 títulos, Bernardinho deixou a seleção brasileira de vôlei. Marcou época como o grande técnico dos esportes coletivos do Brasil nas últimas décadas. No Rio, é enorme a pressão para convencê-lo a aceitar entrar na política como candidato nas eleições de 2018.

