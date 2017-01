Eduardo Gabardo: "Escalação para o Jogo da Amizade"

Coluna do Guerra 20/01/2017 | 08h01 Atualizada em

Danilo Fernandes, Geromel, Walace e Luan foram convocados por Tite. Agora eles entram na disputa por uma vaga na equipe titular que jogará contra a Colômbia, na quarta-feira, no Estádio Engenhão, no Rio. Minha aposta para começar o amistoso: Wéverton; Fagner, Geromel, Rodrigo Caio e Fábio Santos; Arão, Walace; Diego, Lucas Lima e Robinho; Luan.

Brasileiro no caminho

Neste domingo a seleção brasileira sub-20 enfrenta o Paraguai no Sul-Americano do Equador. A curiosidade é que tem brasileiro no adversário. O fisiologista Bruno Rangel coordena toda a preparação física dos paraguaios. O profissional de 27 anos, com passagens por Grêmio, Remo e Paysandu, está desde 2012 em Assunção, e em março será incorporado à seleção principal, comandada por Arce e que enfrenta o Brasil pelas Eliminatórias.

Próximo passo — Depois de ganhar a Copa do Brasil, o Grêmio segurou todos os titulares.

A escalação para começar 2017 será a mesma que terminou 2016. Um time ajustado, mas para ganhar a Libertadores é preciso mais. E, até agora, as contratações foram modestas.

Mais um na lista — O zagueiro Paulão também está entre os jogadores que não devem ficar no Inter. Empresários trabalham nos bastidores para colocá-lo em outro clube. O caso é parecido com o de Anderson: o alto salário afasta os interessados.

Leia outras colunas do Guerrinha



*Diário Gaúcho