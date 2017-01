Eduardo Gabardo: "Empresários"

Coluna do Guerra 25/01/2017 | 07h56 Atualizada em

Depois das propostas por Geromel, novamente o trabalho dos empresários é discutido. No Grêmio já teve o caso da complicada renovação de contrato de Pedro Rocha. Mas o caso mais polêmico de 2017 é o de William, que não quer continuar no Inter e simplesmente se recusou a fazer um novo contrato. A verdade é que o trabalho deles é esse: fazer o mercado girar com os negócios. O que pode se discutir é a maneira de atuar, mas quando os empresários trazem jogadores para a dupla Gre-Nal, ninguém acha ruim.

Libertadores – A principal competição da América do Sul começou e os clubes brasileiros tentam retomar a hegemonia depois de três anos sem títulos. Com investimento muito superior, nem na final chegamos nesse período.

Disputa – Antônio Carlos Zago está fazendo vários testes para decidir quem jogará ao lado de Rodrigo Dourado no meio-campo colorado. Ele está observando Anselmo, Fernando Bob, Eduardo Henrique, Charles e Fabinho. São várias opções, mas a verdade é que todos estão longe de ser unanimidade.

Expectativa – De todas as contratações de 2017, a grande aposta da direção do Grêmio é Beto da Silva. Observado atentamente pelo departamento de futebol, o modelo de negócio foi considerado extraordinário, e a confiança é que o atacante possa evoluir muito nas mãos de Renato.

