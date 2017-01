Eduardo Gabardo: "Debate aberto"

Coluna do Guerra 26/01/2017 | 08h06 Atualizada em

A política de contratações do Grêmio é o debate do momento. Todo mundo dá opinião, inclusive jogadores importantes como Geromel e Douglas, que entendem que é preciso mais para encarar todas as competições. Não há dúvida de que o nível dos reforços ficou abaixo do esperado. Até a metade do ano, a linha de trabalho será essa.

Até lá, os dirigentes farão uma avaliação. Se houver necessidade, poderá ser feito um investimento maior na próxima janela.

Insuficiente

O Inter tem problemas em todos os setores. Se o atacante Nico López e meia Seijas não deslancharem, vai ficar pior ainda. A nova tentativa é o atacante Carlos, do Atlético-MG. Pode ser uma boa alternativa, mas também não é solução. A sorte colorada é que a Série B, grande prioridade do ano, tem um nível extremamente fraco.

Aproveitamento — Osmar Loss, que chegou a dirigir o Inter na Audi Cup de 2011, faturou mais um título da Copa SP com o Corinthians. Desde que inciou o trabalho lá, foram dois títulos e dois vices na competição, com 30 vitórias em 33 partidas. Depois de quatro anos na base do clube paulista, agora é a hora de voos mais altos.

Ruim — A Primeira Liga já começou mal. Atual campeão, o Fluminense venceu o Criciúma com apenas 2,5 mil torcedores em Juiz de Fora, no primeiro jogo da competição. Muitos clubes utilizarão times reservas e não será surpresa se esta for a última edição do torneio.

Leia outras colunas do Guerrinha



*Diário Gaúcho