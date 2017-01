Eduardo Gabardo: "Contratações modestas"

Coluna do Guerra 13/01/2017 | 08h08 Atualizada em

Os jogadores que chegaram para o Inter (Roberson e Neris) estão longe de empolgar. Os outros que estão a caminho, entre eles Alemão e Uendel, também não são atletas de ponta. Ao que parece, o estilo de contratações será este mesmo. Atletas em busca de espaço. Mesmo assim, o Inter tem obrigação de sobrar na Série B. No Beira-Rio, a cota anual de TV é de R$ 60 milhões, contra apenas R$ 5 milhões da maioria dos outros clubes. Por mais que futebol não seja só dinheiro, a diferença é gigantesca.



Histórico — A Chapecoense está fazendo a melhor campanha da sua história na Copa São Paulo de Futebol Júnior. Com a vitória sobre o Capivariano, já está nas oitavas de final. Depois da tragédia, a esperança de recuperação começa pelas categorias de base.

Polêmica — Pegou mal entre os dirigentes do Grêmio a entrevista do empresário de Pedro Rocha, Hamilton Bernard, à Rádio Gaúcha. Ele disse que o acerto só não saiu porque o clube muda de diretores toda hora. Passou a ideia de que ele tem mais vontade de renovar do que o clube. Internamente, na Arena, o sentimento é de revolta.

De qualquer maneira, tentará se evitar polêmicas para que não se ter problemas na assinatura da renovação.

Apostas — Começo de ano complicado para o Corinthians. Como tem que pagar a conta da sua Arena, faltam recursos para montar o time. O desmanche da equipe é impressionante. Para tentar reverter isso, o nome de Drogba, 38 anos, foi especulado e logo depois descartado pelos dirigentes. Aliás, o ano do Corinthians será de apostas, começando pelo técnico Fábio Carille.

*Eduardo Gabardo é interino

*Diário Gaúcho