Eduardo Gabardo: "Bom para todos"

Coluna do Guerra 21/01/2017 | 08h06 Atualizada em

A venda de William deve realmente ser concluída até o final do mês. Não é o ideal, mas agora o que tem que se buscar é a melhor solução possível. O Inter vai ganhar menos do que gostaria, e o Wolfsburg vai pagar um pouco mais do que imaginou. No fim, o lateral deverá conseguir o seu objetivo, que é jogar no futebol europeu.

Será? – O retorno do zagueiro Bressan, emprestado ao Peñarol, está sendo avaliado pelo Grêmio. A saída dele foi traumática, com muitas críticas da torcida. Mas agora, passada a pressão pela falta de títulos e sem zagueiros para a reserva, a volta pode ser uma alternativa interessante para Renato.

Libertadores – A competição vem cheia de novidades em 2017. Além de durar o ano inteiro, a outra grande atração é o fim dos cruzamentos das oitavas definidos pela colocação na fase de grupos. Agora, será tudo resolvido através de sorteio, exatamente como ocorre na Liga dos Campeões.

Oportunidade – Nas categorias de base, Bernardo sempre foi apontado como um fenômeno. Até os 20 anos, acumulou convocações para a seleção. Depois, foi só confusão. No Vasco arrumou até problema por se envolver com mulher de traficante. Agora, aos 26 anos tenta começar tudo de novo no Botafogo, de Ribeirão Preto.

Leia outras colunas do Guerrinha



*Diário Gaúcho