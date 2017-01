Eduardo Gabardo: "Atuação do Inter foi apenas razoável"

Coluna do Guerra 30/01/2017 | 10h16 Atualizada em

A atuação do Inter no empate contra o Veranópolis foi apenas razoável. A liderança de D'Alessandro, mesmo sem brilho, contagia o time. Depois de uma temporada em que o Inter não teve poder de reação, ele será fundamental. Nico López parece desinteressado, mas capaz de decidir em um lance. No sistema defensivo, muitas falhas, e Eduardo ficou abaixo do esperado. Na lateral, nova tentativa de renovar com William pode resolver o problema. O certo é que Antônio Carlos Zago terá de fazer alterações até encontrar o time ideal.

Galo de novo — Em 2016, o Atlético-MG foi favorito em mais de uma competição. O grupo segue qualificado, e terá uma grande novidade: Elias, que vem do Sporting. A expectativa é saber se Roger vai conseguir tirar mais de um time que tem tudo para brigar por títulos.

Tarefa dura — No sábado, acompanhei pela TV o Hamburgo na derrota por 3 a 1 para o Ingolstadt. O tradicional clube alemão é o penúltimo colocado no campeonato nacional. A luta contra o rebaixamento tem sido rotina nos últimos anos. O volante Walace é a aposta para resolver o problema da fragilidade defensiva.

Diferença — Até o ano passado, Gabriel Jesus, no Palmeiras, e Gabriel Barbosa, no Santos, brilhavam juntos no futebol brasileiro. Depois da Olimpíada, o primeiro decolou, e o segundo, afundou. Jesus virou titular da Seleção e está tendo um começo arrebatador no Manchester City. Já Gabigol não sai do banco da Inter de Milão. Não consegue jogar.

