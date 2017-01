Eduardo Gabardo: "Afinidade dos gringos"

Coluna do Guerra 17/01/2017 | 07h48 Atualizada em

Os primeiros treinos do ano mostram sintonia entre D'Alessandro e Seijas. O argentino é ídolo por toda a sua história no clube. O venezuelano, por enquanto, apenas deixou uma boa impressão fora de campo, nada mais do que isso. A questão é saber se os dois podem jogar juntos. Seria necessária a presença de um atleta de velocidade ao lado deles. O certo é que serão poucas novidades do meio para frente. O que Inter vai precisar mesmo é da recuperação dos reforços importantes de 2016.

Convocação – Nesta quinta-feira, tem convocação de Tite para o amistoso contra a Colômbia na semana que vem, no Rio de Janeiro. Serão chamados apenas jogadores que atuam no Brasil. Pedro Geromel e Luan são considerados nomes certos na lista.

Perfil — O Grêmio segue buscando atacantes. O detalhe é que a direção está com a ideia fixa de trazer este jogador do Exterior. Depois de tentar Gabriel Fernández e Colmán, é boa a chance de acerto com Beto da Silva e Ángelo Rodríguez. Todos são apostas, mas a vantagem é que eles chegam sem pressão, até porque o ataque titular começa o ano afirmado depois do título da Copa do Brasil.

De volta? — Dois jogadores revelados pela dupla Gre-Nal estão insatisfeitos no Exterior. Lucas Leiva quer sair do Liverpool, e o Atlético-MG está de olho nele. Nilmar tem salários atrasados nos Emirados Árabes e pode voltar ao Inter. Mas a última passagem dele no Beira-Rio não foi das mais animadoras.

*Eduardo Gabardo é interino

