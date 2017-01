Desnutrida, égua agoniza em rua de Santa Maria

Maus tratos 02/01/2017 | 12h06 Atualizada em

Uma égua foi encontrada por moradores do bairro Diácono João Luiz Pozzobon agonizando em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) São Francisco, no residencial dom Ivo Lorscheiter, Região Leste.

Este é o segundo animal achado nessa situação na cidade em uma semana. Em 26 de dezembro, outro cavalo foi encontrado na perimetral dom Ivo Lorscheiter, no bairro Passo D'Areia. O animal ficou cerca de três dias em decomposição no local, até ser recolhido no dia 29.



De acordo com os moradores, foi feito um contato telefônico com a Guarda Municipal, às 9h desta segunda-feira. A Guarda contatou a Secretaria de Meio Ambiente e uma ONG, que prestou os primeiros socorros.

Segundo a Guarda, a demora para retirar do local deve-se ao fato de a caminhonete que puxa o reboque estar com problema no freio. Sem o carro, não há como fazer o transporte. Por isso, um veterinário voluntário foi acionado para prestar socorro ainda no local e fazer o transporte com urgência.

Segundo a voluntária que se propôs ir ao local, Enara Bianchin, o animal estava desnutrido e com suspeitas de insuficiência renal. Ele foi encaminhado para o Hospital Veterinário da Universidade Federal de Santa Maria (HVSM), onde passa por exames.

Atendimento

Por volta das 11h30min, uma equipe da Guarda Municipal iniciou o atendimento da equina. As 14h, o animal chegou HVSM, onde passou por exames e recebeu medicação intravenosa e água. Ela está sedada e sendo monitorada por uma equipe permanente.



De acordo com chefe do departamento dos grande animais e coordenador do setor de equinos, Marcelo Soares, "o estado é crítico".

– A égua, com cerca de 20 anos, chegou com uma deficiência orgânica grande. Uma série de lesões antigas e poucos sinais vitais. Faremos todo o possível para resgata-la. As 48 horas iniciais serão decisivas para sua vida, disse.

Análises preliminares indicam que as lesões sejam em decorrência da tração de carroça.

A QUEM PEDIR AJUDA



Casos de animais vítimas de maus tratos e abandonados, vivos ou mortos, em vias públicas devem ser informados à Guarda Municipal pelo telefone: (55) 3921- 7167. O serviço funciona de segunda a sexta-feiras, das 8h ao meio dia e das 13h30min às 17h30min.