Cruzeiro-Stgo perde para o Palmeiras na estreia da Copa Santiago

Depois de uma longa cerimônia de abertura, que contou com um show de luzes e com uma bonita homenagem à Chapecoense, que também disputa a 29ª Copa Santiago de futebol juvenil, a bola rolou no primeiro jogo da competição. O Cruzeiro, que foi o campeão inédito na edição do ano passado, enfrentou o Palmeiras. A partida teve placar de 4 a 1 para os paulistas, com dois gols de pênaltis.

A partida já começou movimentada. Aos sete minutos, os meninos da base do atual campeão brasileiro abriram o placar. O lateral-esquerda Luan fez 1 a 0. Aos 17 minutos, o Palmeiras teve o primeiro dos três pênaltis a seu favor durante a partida. No entanto, André, o goleiro do cruzeiro, defendeu a cobrança. Porém, quase no final da primeira etapa, aos 41 minutos, os paulistas ampliaram o placar com o meia Matheus Neris.

Na segunda etapa, o time da casa reagiu e colocou uma bola na trave palmeirense logo nos primeiros minutos. A torcida santiaguense pôde gritar o primeiro grito de gol do time da casa aos 22 minutos. Kesley descontou para o Cruzeiro. Mas a alegria dos donos da casa não durou muito tempo. Aos 30 minutos, mais um pênalti, que foi convertido pelo meia Caio. E, por último, aos 41 minutos, mais uma penalidade, novamente convertida por Caio, fechando o placar em 4 a 1.

As duas equipes voltam a jogar no domingo. O Palmeiras enfrenta o Tubarão, de Santa Catarina, às 19h, e o Cruzeiro duela com o 3 de Febrero, do Paraguai, às 21h, ambos no Estádio Alceu Carvalho.

O destaque do fim de semana vai para o Gre-Nal, que ocorre no sábado, às 20h, no Estádio Alceu Carvalho.