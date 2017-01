Confira as vagas de empregos disponíveis no Sine para esta sexta-feira

Empregos 05/01/2017 | 16h01 Atualizada em

A Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (Sine) funciona das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia, na na Rua Silva Jardim, 1.994. As vagas abaixo estão disponíveis para esta sexta- feira. Informações pelo telefone (55) 3222-9005:



Auxiliar de cozinha – Com experiência comprovada em carteira, obrigatório Ensino Fundamental concluído, disponibilidade de horários para feriados e finais de semana, para auxiliar de lanchonete.

Auxiliar de mecânico – Com experiência em carteira, Ensino Médio completo, total disponibilidade de horários para escala de trabalho.

Chapista de lanchonete – Com experiência comprovada em carteira, obrigatório Ensino Fundamental concluído, disponibilidade de horários para feriados e finais de semana.

Cozinheiro geral – Com experiência comprovada em carteira, obrigatório Ensino Fundamental concluído, disponibilidade de horários para feriados e finais de semana.

Eletricista automotivo auxiliar – Com experiência em carteira, Ensino Médio completo, total disponibilidade de horários para escala de trabalho.

Florista – Para montagem de arranjos de flores, limpeza e manutenção da loja, obrigatório Ensino Médio concluído.

Garçom – Com experiência na função, obrigatório Ensino Fundamental concluído, disponibilidade de horários para feriados e finais de semana.

Pasteleiro – Com experiência comprovada em carteira, obrigatório Ensino Fundamental concluído, disponibilidade de horários para feriados e finais de semana.

Pizzaiolo – Com experiência comprovada em carteira, obrigatório Ensino Fundamental concluído, disponibilidade de horários para feriados e finais de semana.



Reparador de telefone celular – Com experiência comprovada em carteira, vaga para técnico em manutenção de celulares, obrigatório Ensino Médio concluído para trabalhar na Tancredo Neves.

Técnico Eletricista – Com experiência comprovada em carteira e curso técnico concluído, obrigatório conhecimento de elétrica básica e disponibilidade total de horários.

Técnico Mecânico – Com experiência comprovada em carteira e curso técnico concluído, obrigatório disponibilidade total de horários.

Vidraceiro/ Serralheiro – Com experiência comprovada em carteira, para colocação de vidros de fachada serviço exposto ao tempo e altura, exige-se Ensino Fundamental concluído.

Vagas para pessoas com deficiência (PCD)



Atendente de loja

Auxiliar administrativo

Magarefe

Monitor infantil

Representante técnico de vendas