Confira a programação cultural da segunda-feira em Santa Maria

Agenda 08/01/2017 | 15h30 Atualizada em

Há 3 anos, depois de conquistar o público santa-mariense com o charme de um boteco no estilo anos 50, o Comcerva decidiu inovar, criando a banda oficial do bar. Desde então, toda segunda, quinta, sexta e sábado, a Samba em Comcerva é atração confirmada na casa.

O grupo é formado por um quarteto conhecido na cidade: Hélio Augusto, Teko Menezes, Roger Deola e Celso Cezar. O tom do repertório é o samba de raiz, mas os grandes clássicos da MPB não ficam de fora.

Foto: Facebook / Divulgação

Samba em Comcerva

Quando: segunda, a partir das 18h

Onde: Comcerva (Rua Riachuelo, 402)

Quanto: R$ 12

Informações: (55) 3025-2001

Veja outras duas opções musicais:

RENATO MIRAIHL

MPB e pop rock. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800.

CLAUSON KRAEMER

Pop rock. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

Foto: Facebook / Divulgação

A exposição da AAPSM segue no Monet

MOSTRA ANUAL

A Associação dos Artistas Plásticos de Santa Maria apresenta uma parte da produção artística visual da cidade. Esta edição contará com 30 artistas, que trazem suas pinturas, esculturas em metal e terracota, gravuras e objeto-arte em vários suportes. A curadoria é de Juan Amoretti e Marise Hehm. Na Galeria Monet Plazza Arte (Monet Plazza Shopping, Av Fernando Ferrari, 1.483). Entrada franca. De seg a sáb das 10h às 22h e domingo das 11h às 19h.

A gente também tem quatro dicas para o happy hour e lancherias:

ÁGUA DOCE CACHAÇARIA

Petiscos, pratos principais, cervejas e drinks. Rua Visconde de Pelotas, 2.259. De seg a sab, a partir das 19h. Tel: (55) 3223- 2155.

PORTELA PETISCARIA E CHOPERIA

Petiscos, tábuas, a la minuta, chopp, cervejas e refrigerantes. Rua Coronel Niederauer, 437. Diariamente, a partir das 18h. Tel: (55) 3347-6004.

PREMIER

Petiscaria e lancheria. Rua Capitão Vasco da Cunha, 793. De seg a dom, das 18h à meia-noite. Tel: (55) 3213-4417.

LANCHÃO HAMBURGUERS

Sucos naturais, petiscos e lancheria. Com opções vegetarianas. Av. Presidente Vargas, 871. De seg à sab, das 18h30min à meia-noite. Tel: (55) 3026-0006.