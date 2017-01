Com o "mundo de olho", Campeonato Catarinense recebe o pontapé inicial nesta segunda-feira 

Estadual de 2017 23/01/2017 | 16h52 Atualizada em

"Um campeonato que o mundo inteiro está de olho". Essa foi uma das frases que marcou o evento de lançamento do Campeonato Catarinense de 2017, que aconteceu na tarde desta segunda-feira, na sede da OAB-SC, em Florianópolis. Dirigentes dos dez clubes do Estado estiveram presentes na cerimônia e depois participaram de uma entrevista coletiva para falar sobre as expectativas para o Estadual. Como não poderia deixar de ser, as referências ao acidente aéreo com o avião da Chapecoense, que vitimou 71 pessoas em 29 de novembro, recebeu algumas homenagens.

Com todos os holofotes atraídos ao futebol de Santa Catarina por causa da tragédia, os clubes catarinenses ainda compartilham os seus votos de solidariedade com a equipe do Oeste. No discurso dos dirigentes, há um consenso: o pedido por um campeonato em que prevaleça a paz nos estádios e que as disputas fiquem limitadas dentro das quatro linhas. - Quem deveria estar aqui fazendo esse discurso está torcendo por nós nas arquibancadas lá de cima - disse em seu emocionante depoimento o presidente da Chapecoense, Plínio David de Nes Filho, em referência a Sandro Pallaoro, uma das vítimas do acidente.

Apesar de o campeonato repetir a fórmula do ano passado (com a disputa de turno, returno e finais entre os vencedores de cada parte da competição), haverá a entrega de taças aos melhores times de cada etapa. O vencedor do turno receberá a Taça Atlético de Medellín. Ao vencedor do returno será entregue o Troféu Sandro Pallaoro. Na final, haverá a disputa da Taça Havan. Há ainda um novo troféu, criado em homenagem ao ex-presidente Delfim de Pádua Peixoto Filho, que comandou a FCF por 31 anos.

A partir de agora, o primeiro time que vencer o Estadual em três ocasiões será detentor do troféu que leva o nome do ex-dirigente. O Campeonato Catarinense terá início neste fim de semana. No sábado, Criciúma e Avaí fazem a partida de estreia, às 17h, no Estádio Heriberto Hülse. As finais estão previstas para o início de maio.



