Casal é preso desenterrando droga próximo dos trilhos em Santiago

Tráfico 31/01/2017 | 17h45 Atualizada em

Um jovem de 21 anos e uma jovem de 24 foram presos na madrugada desta terça-feira em Santiago. O jovem foi flagrado desenterrando três tijolos de maconha que estava escondidos entre a via férrea no Bairro Belizário. A droga totalizou cerca de um quilo. O casal foi preso logo depois.

Mais de 20 celulares e facas artesanais são apreendidos durante revista na Pesm



Tudo aconteceu pouco depois da meia-noite. A Brigada Militar foi acionada após moradores do bairro denunciarem de que trilhos estavam sendo furtados. Ao chegar até o local, os policiais encontraram o jovem com uma picareta desenterrando a droga. Tanto ele como a sua namorada fugiram. No entanto, durante a fuga, o jovem deixou os objetos caírem, incluindo seu celular. No aparelho foram encontradas mensagem de conversas para negociar a droga e também fotos de entregar. Como conheciam os suspeitos, os policiais foram até a casa deles e efetuaram a prisão.

Ladrões furtam peixes e galinhas de propriedade rural em São Vicente do Sul



Os dois foram encaminhados até o Presídio Estadual de Santiago.