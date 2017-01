Cacalo: "Reconhecimento fenomenal"

Paixão Tricolor 17/01/2017 | 07h50 Atualizada em

Assisti, no último final de semana, a uma reprise de um determinado programa de televisão em um canal fechado. Nele, estava sendo entrevistado o ex-jogador Ronaldo Nazário. Participava, também, outro atleta que havia sido goleador em sua equipe e estava sendo elogiado por todos os integrantes pela sua condição de artilheiro.

Eis que, repentinamente, Ronaldo questionou ao referido atleta quem era o "dez" de sua equipe. E explicou que, sempre que jogou com o chamado numero dez de qualidade, ele, Ronaldo, sempre fora goleador. Em seguida fez a referencia expressa de que, quando esteve no Corinthians, tornou-se goleador porque teve a seu lado, prestando-lhe o que atualmente se chama de assistência, o jogador Douglas. O Fenômeno afirmou ainda que se tratava do melhor meio-campista com quem havia jogado.

Isso nada mais é do que o reconhecimento do maior centroavante do mundo à qualidade do meia gremista. E vejam que Ronaldo jogou, por exemplo, com Zidane, um extraordinário jogador de futebol.

Talvez sejamos muito exigentes aqui no Sul, pois um jogador da qualidade de Douglas custou a ter o reconhecimento geral. E agora, experiente e com trinta e alguns anos, passou a ser, embora já fosse anteriormente, um dos jogadores mais importantes do elenco tricolor.

Muita lenha para queimar

Acreditamos que Douglas ainda terá muita bola para jogar. Com sua qualidade no passe e seus arremessos ao gol adversário, muitas vezes decide partidas com gols decisivos e importantes.

