Cacalo: "A reapresentação dos Campeões"

Ontem à tarde o Rei de Copas, clube do Sul do país que conquistou o maior número de títulos nacionais, iniciou a temporada de 2017 visando atingir grandes objetivos. A meu juízo, a Copa Libertadores é o mais importante desses. Isso não faz com que venhamos a desmerecer as demais competições. Todas, entre maiores e menores, possuem suas importâncias.

A notícia promissora da reapresentação deste início de temporada é que não houve nenhuma baixa no time titular que conquistou o pentacampeonato da Copa do Brasil.

Essa circunstância permite que o Grêmio faça contratações pontuais de atletas que tenham capacidade para substituir os titulares em determinados momentos. Para serem efetivados, precisarão mostrar capacidade dentro do conceito gremista de ser profissional.

Nada impede, porém, que o Tricolor traga algum reforço daqueles ditos como indiscutíveis, que tenham, reconhecidamente, condições técnicas de envergarem a principal camisa gremista.

Reavaliação

Considerado todo esse contexto, podemos afirmar que o Grêmio larga em boas condições para a temporada de 2017. E, percebendo-se o número de atletas que se reapresentaram, por volta de 35, o departamento de futebol deverá fazer uma minuciosa avaliação nestes profissionais. Assim como alguns eventuais atletas promissores das categorias de base.

A razão é muito simples: são inúmeras competições neste ano que está iniciando. E o Grêmio necessita ser bem representado em todas elas.

