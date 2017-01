Brasil será denunciado por omissão no caso Kiss: 7 coisas para começar o dia bem informado

O que você precisa saber 23/01/2017 | 07h32 Atualizada em

1. Cármen Lúcia decidirá futuro da Lava-Jato

Está nas mãos da presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, o futuro da maior investigação de corrupção do Brasil. Durante o velório do ministro Teori Zavascki, no sábado, em Porto Alegre, o presidente da República, Michel Temer, garantiu: só indicará o substituto de Teori, morto na última quinta-feira em queda de avião, depois que a Corte escolher o novo relator da Operação Lava-Jato. Neste domingo, uma operação envolvendo uma balsa com um guindaste acoplado retirou do mar os destroços da aeronave que caiu em Paraty, na última quinta-feira, provocando a morte do ministro do STF e outras quatro pessoas.

2. Entidade denuncia Brasil por omissão no Caso Kiss

Quatro anos depois do incêndio que matou 242 pessoas, o Instituto Juntos apelará à Comissão Interamericana dos Direitos Humanos (CIDH), da Organização dos Estados Americanos (OEA), pedindo a responsabilização do Brasil pela impunidade dos envolvidos na tragédia em Santa Maria.



3. Susepe oferece 720 vagas: veja concursos com inscrições abertas



A Fundação La Salle promoverá o concurso para preencher 720 vagas da Superintendência de Serviços Penitenciários (Susepe). Do total, 620 vagas são para agentes penitenciários e 100 vagas para agentes penitenciários administrativos. As inscrições podem ser feitas até 9 de fevereiro no site da fundação. Saiba mais sobre as provas e veja outras oportunidades abertas.

4. Inter apresenta zagueiro e lateral



O Inter apresenta na manhã desta segunda-feira o zagueiro Klaus e o lateral Alemão. Os dois jogadores já vêm treinando com a equipe, que estreia no próximo domingo no Gauchão.

5. Grêmio faz jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas

A tarde desta segunda-feira será de duas atrações no Grêmio. Às 15h30min, o clube apresenta o centroavante Jael. Logo depois, às 16h30min, o time entra em campo para o jogo-treino contra o Sindicato dos Atletas no CT Luiz Carvalho.

6. Conheça as gaúchas e o gaúcho que estão na briga pelo BBB 2017

Começa nesta segunda, às 22h15min, na RBS TV, a edição 2017 do reality show mais longevo do país. Neste ano, o Big Brother Brasil tem ao menos uma mudança significativa: a troca de Pedro Bial por Tiago Leifert na apresentação do programa. Os gaúchos selecionados são quatro — mas serão três. Isso porque as gêmeas Emilly e Mayla já começam a disputa competindo entre si — apenas uma delas seguirá dentro da casa. Conheça um pouco mais dos participantes.

7. Tempo segue firma na maior parte do Estado



Na segunda-feira, a umidade continua concentrada na faixa leste da Região Sul, favorecendo chuvas em forma de pancadas também no nordeste gaúcho por conta da formação de uma área de baixa pressão atmosférica em superfície na costa do Sudeste. No entanto, apenas algumas cidades registrarão as pancadas. Já no interior do Estado o tempo segue firme, ensolarado e com umidade do ar baixa.

Veja a previsão do tempo para a sua cidade