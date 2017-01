Batalhão Ambiental realiza operação para coibir a pesca predatória

Abordagem 22/01/2017 | 19h40 Atualizada em

O 2º Batalhão Ambiental da Brigada Militar de Santa Maria realizou, no sábado, uma operação em balneários da região para coibir a pesca predatória no período de defeso (quando as atividades de caça e pesca esportivas e comerciais ficam vetadas a fim de garantir a reprodução das espécies).



Corpo encontrado em Capão da Canoa era de desaparecido em Júlio de Castilhos



O patrulhamento, que começou às 8h de sábado, ocorreu nas localidades de Passo das Tunas e Passo do Verde, e consistiu em abordagens em acampamentos.



Presídio Regional de Santa Maria registra fuga de três detentos



Durante a operação, foram localizadas aproximadamente 650 metros de redes de pesca e mais de 40 peixes vivos. Os peixes foram devolvidos às águas. Além disso, foi realizado um boletim de ocorrência contra uma pessoa que estava em um acampamento e que foi identificada como proprietária de uma das redes.