Advogado de Eike Batista nega acordo para que empresário se entregue

Um dos principais alvos da Operação Eficiência, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira, Eike estaria envolvido em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude a licitações em obras públicas no RJ

Desmentido informações de que Eike Batista teria prometido se entregar à Polícia Federal nesta segunda-feita, o advogado do ex-bilionário, Fernando Martins, afirmou que não há nenhum acordo celebrado entre a Polícia Federal e seu cliente, para que o empresário retorne ao Brasil. Fernando não quis confirmar a data em que Eike voltaria ao país. As informação são do G1.

Martins também afirmou que Eike jamais submeteu sua apresentação à Justiça a qualquer tipo de condição, o que, segundo o advogado, seria "juridicamente incabível".

Em nota, a defesa do empresário disse que, em nenhum momento, Eike realizou manobra para se eximir de suas obrigações com a Justiça e que, desde o momento em que lhe foi comunicada a decretação de sua prisão preventiva, fez todos os esforços para retornar ao país no mais breve tempo possível.

Um dos principais alvos da Operação Eficiência, deflagrada pela Polícia Federal na quinta-feira, Eike estaria envolvido em um esquema de corrupção, lavagem de dinheiro e fraude a licitações em obras públicas no Rio de Janeiro. O empresário teria pagado propinas ao ex-governador Sérgio Cabral segundo as investigações.