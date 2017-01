6 opções musicais para a terça-feira em Santa Maria

Agenda 09/01/2017 | 15h30 Atualizada em

A noite de terça vai ser embalada por mais uma festa a partir de hoje. O Friends está lançando a Descubra, uma atração em parceria com uma dupla que iniciou sua trajetória musical de uma forma um tanto curiosa.

Gustavo e Abel Pascotini formaram o projeto Canta Pascota a partir da repercussão de suas músicas em um canal de vídeo, criado por seus amigos para divulgar o trabalho dos irmãos.

Desde 2015, eles vêm fazendo shows pela cidade com um repertório variado, cantando os sucessos que vão do pop rock e da MPB ao sertanejo. E, a partir de hoje, são atração confirmada no Friends.

Canta Pascota

Quando: terça, a partir das 21h

Onde: Friends Music Bar (Rua Dr. Bozano, 527)

Quanto: de graça (fem, com nome na lista, até as 23h), R$ 10 (fem, após as 23h), R$ 10 (masc, com nome na lista, até as 23h) e R$ 20 (masc, após as 23h)

Informações: (55) 99936-5140

Confira o que mais vai estar rolando pelos bares:

FREE VOICE

Pop. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), às 18h30min. Ingressos: R$ 10 (até a meia-noite) e R$ 15 (após a meia-noite). Tel: (55) 3028-7887.

JOCA FARIAS

Pop rock. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 5. Tel: (55) 3317-4334.

KARIN SPEZIA E MIRIANE BROCK

Soul, pop e eletrônica. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741), às 19h. Ingressos: R$ 18 (fem, ganha um espumante) e R$ 18 (masc). Tel: (55) 3025-5115.

GUSTAVO LOPES E DJ VINI FERREIRA

Sertanejo e funk. Pistache Pub & Restaurante (Rua Duque de Caxias, 947), às 22h. Ingressos: R$ 15 (masc) e R$ 20 (fem, consumado). Tel: (55) 99652-0037.

RICARDO BARROS

Rock nacional e internacional. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Couvert: R$ 8. Tel: (55) 3221-8800.

