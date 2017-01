24 coisas para fazer em Santa Maria neste final de semana

Agenda 06/01/2017 | 14h24

>> SEXTA-FEIRA <<

1) El Sonidero & Fanfarria Insurgente

Vai ter sotaque castelhano no palco do Rockers nesta sexta. A banda argentina El Sonidero & Fanfarria Insurgente aterrissa em solo brasileiro para fazer sua primeira apresentação na Boca do Monte. Os hermanos trazem um repertório para agitar o nosso sangue latino.

Foto: Facebook / Divulgação

Embaladas pela fusão de instrumentos e ritmos afro e latino-americanos, as músicas ainda trazem batidas eletrônicas e psicodélicas. O combo é formado por Marcos Rodriguez, Fede Vazquez, Marcos Senet, Machi Krudo, Ayelén Brusco e Walter Chamorro.

Quando: sexta, às 23h

Onde: Rockers Soul Food (Av. Helvio Basso, 1.241)

Quanto: R$ 20 (público geral) e R$ 10 (estudantes)

Informações: (55) 99677-4253



2) SAMBA & AMIGOS

Samba e MPB. Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536), às 21h. A entrada é de graça. Tel: (55) 99617-7430.

3) MARCELO CAMARGO E WILL BITENCOURT

Samba rock, pop e MPB. The Park (Venâncio Aires, 2.741), às 21h30min. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

4) VICTOR PIAZ

Sertanejo. Funk e pop com o DJ Lilo. Aruna Club (Av. Walter Jobim, 300), às 23h. Ingressos: R$ 25 (antecipados) e R$ 30 (na hora). Tel: (55) 3025-2929.

5) ROBSON SOUZA

Sertanejo. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 20h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.

Foto: Andrey Macedo / divulgação

6) MEGAMIX

Pop, punk e rock, especial anos 2000. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 20. Tel: (55) 3025-4809.

7) FATO CONSUMADO

Pagode e funk. Dom Zé (Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: mulheres não pagam até as 23h30min. Após, R$ 15 (fem, consumado). Homens pagam R$ 25 (até as 23h30min e ganha a primeira cerveja). Após, R$ 20. Tel: (55) 99649-2151.

8) SAMBA EM COMCERVA

Samba. Comcerva (Rua Riachuelo, 402), às 18h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 3025-2001.

9) MAYA

Rock. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), às 21h30min. Ingressos: R$ 15 (até a meia noite) e R$ 17 (após a meia noite). Tel: (55) 3028-7887.

10) PURPLE RAIN

Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 23h. Ingressos: R$ 14. Tel: (55) 3307-6871.

Foto: Rose Linhares / Divulgação

>> SÁBADO <<



11) RODRIGO SOUZA

Foto: Facebook / Divulgação

Santa Maria não é só conhecida por ser o coração do Rio Grande; sua fama também se estende como um berço de diversas iniciativas culturais. E, neste cenário, a música independente e autoral aparece com força. Rodrigo Souza, atração de hoje no Vaca Profana, faz parte deste time. O músico vem mostrando seu talento pelos palcos da cidade, trazendo covers dos sucessos do pop internacional e nacional. Valorizando a produção brasileira, seu repertório também apresenta os clássicos da MPB em versão acústica.



Quando: sábado, às 22h30min

Onde: Vaca Profana (Rua Serafim Valandro, 536)

Quanto: é de graça

Informações: (55) 99617-7430

12) SANDRO E CÍCERO

Sertanejo. Moon Nightlife (Rua João Pereira Henrique, próxima ao Espaço Esmeralda), às 23h. Ingressos: antecipados R$ 20 (fem) e R$ 30 (masc). Mesmos valores na lista pelo site da Moon, com ingresso fem consumado. Tel: (55) 99907-0102.

Foto: Vinícius Azevedo / Divulgação

13) MARGEM SECOND

DJs Bergesch, Mezomo, Trommer e GB. Pistache Pub & Restaurante (Rua Duque de Caxias, 947), às 23h. Ingressos: R$ 20. Tel: (55) 99652-0037.

Foto: Arquivo pessoal / Reprodução

14) SAMBAMOVE

Samba e pagode. Friends Music Bar (Rua Dr. Bozano, 527), às 21h. Ingressos: mulheres não pagam até as 23h30min. Após, pagam R$ 10 e R$ 15 (masc). Tel: (55) 99992-6399.

15) REVEIJELLY

Pop, indie e funk. Macondo (Rua Serafim Valandro, 643), às 22h. Ingressos: R$ 20. Tel: (55) 3025-4809.

16) ROAD TRUCK

Rock. Zeppelin (Rua Venâncio Aires, esq. Visconde de Pelotas, 978), às 23h. Ingressos: R$ 12. Tel: (55) 99969-1529.

17) DOIS DECKS

Rock. The Park (Venâncio Aires, 2.741), às 21h30min. Ingressos: R$ 17. Tel: (55) 3025-5115.

18) OS MARIAS

Rock. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), às 21h30min. Ingressos: R$ 15 (até a meia-noite) e 17 (após a meia-noite). Tel: (55) 3028-7887.

Foto: divulgação / divulgação

19) NALANDA E CADÊNCIA BONITA DO SAMBA

Samba e MPB. Freguesia Som e Bar (Av. Fernando Ferrari, 1.360), às 20h. Ingressos: R$ 20 (masc) e R$ 16 (fem). Tel: (55) 3317-4334.

20) DOC JONES

Metal, rock e punk. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 23h. Ingressos: R$ 17. Tel: (55) 3307-6871.

21) REAGGE & DUB

Reggae, eletrônica e soul. Rockers Soul Food (Av. Helvio Basso, 1.241), às 23h. É de graça. Tel: (55) 99677-4253.

22) DE ALMA GAÚCHA

Gaúcha. Portela Petiscaria e Choperia (Rua Coronel Niederauer, 437), às 21h. É de graça. Tel: (55) 3347-6004.

>> DOMINGO <<



23) DOMINGUEIRA ROCK ACÚSTICO

Rock. Moto Garage (Rua Floriano Peixoto, 2.010), às 21h. É de graça. Tel: (55) 3307-6871.

24) SAMBA DO ZÉ

Samba. Dom Zé (Venâncio Aires, 933), às 22h. Ingressos: de graça (fem, até as 23h30min), R$ 15 (fem, consumado, após 23h30min), R$ 25 (masc, até as 23h30min, com uma cerveja) e R$ 20 (masc, após 23h30min). Tel: (55) 99649-2151.