Zé Victor Castiel: "Não me lembro de nada parecido"

Paixão Colorada 21/12/2016 | 07h39 Atualizada em

Assim que Marcelo Medeiros foi eleito presidente do Inter, ouvi a seguinte proposta: o Internacional fará um time de Série A, mesmo estando na Segunda Divisão. Não acreditei que isso fosse possível.

Fiquei tentando lembrar dos outros clubes que caíram, e não me recordei de iniciativa parecida. Se houver alguma, me ajudem.

Normalmente, quando um clube grande é rebaixado, alguns de seus jogadores mais valorosos são emprestados para um time que ficou na Primeira Divisão ou que disputará uma competição mais importante, como a Libertadores. D'Alessandro fez o caminho contrário.

É natural que os principais atletas do time rebaixado sejam vendidos para a Europa, para não perderem valor de mercado ou para que, mesmo com uma provável queda no orçamento, o rombo não seja maior ao final da temporada.

Danilo Fernandes — o melhor jogador colorado na temporada de 2016 — já avisou que fica. Taison, recentemente convocado para a Seleção Brasileira, sinaliza positivamente quanto ao seu retorno a Porto Alegre.

Um bom esqueleto

Estes três, somados a mais duas ou três peças do time que terminou o ano (como Dourado, Nico López e Seijas, por exemplo), formam um esqueleto e tanto para o ano que vem. Convenhamos, um time que comece em Danilo Fernandes, passe por D'Alessandro e termine em Taison não é melhor que os quatro que ascenderam da Série B deste ano? Eu acho que é.

Leia outras colunas da Paixão Colorada



*Diário Gaúcho