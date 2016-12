VÍDEO: como foi a ação dos bandidos em São Sepé

Duplo roubo 24/12/2016 | 17h26 Atualizada em

Na madrugada de sexta-feira, moradores de São Sepé ficaram nas mãos de um grupo de bandidos. Por volta da 1h, os criminosos explodiram duas agências bancárias nas esquinas das ruas Visconde de Rio Branco e Coronel Veríssimo, no Centro do município, em frente à Praça das Mercês.

Segundo moradores de um prédio vizinho ao banco Sicredi, um dos que foram atacados, a ação dos bandidos durou cerca de uma hora e foi totalmente orquestrada. Cerca de 30 pessoas foram feitas reféns e obrigadas a formar um cordão humano como barreira de proteção aos criminosos, enquanto eles entravam nas agências.

A Polícia Civil tem fortes suspeitas de quem cometeu o duplo ataque a banco com explosivos na madrugada deste sábado em São Sepé. Conforme informantes e também por indícios reunidos no local do assalto, a quadrilha seria a mesma que fez reféns durante ataque a agência do Sicredi em Cerro Grande do Sul, na zona sul do Estado, em 8 de outubro deste ano.

