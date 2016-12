Trio é preso suspeito de furtar lojas em duas cidades da Região Central

Roubo 30/12/2016 | 12h02 Atualizada em

A Brigada Militar prendeu três suspeitos de roubarem duas lojas de eletrodomésticos na noite da última quinta-feira em São Pedro do Sul, na Região Central. Com o trio, foram apreendidos 10 aparelhos televisores.

Uma denúncia anônima levou os policiais até os criminosos. O Trio foi abordado na BR-287, seguindo em direção à Santa Maria. Eles estavam no mesmo carro usado nos roubos, que foi identificado em imagens de câmeras de segurança. O veículo tem placas de Caxias do Sul.



Na noite da última quarta-feira, o trio teria invadido e roubado a lojas Becker, de Mata, e a Quero-quero, de São Vicente do Sul.



As informações são da Rádio Gaúcha Santa Maria.