Sucesso no "The Voice Brasil", Lumi é atração desta sexta-feira da Moon

O pré-Natal da Moon Nighlife terá sotaque estrangeiro. A colmeia, como foi carinhosamente apelidada por seus frequentadores, traz a Santa Maria a atração internacional Lumi.

O cantor nigeriano, atualmente radicado em Porto Alegre, vem conquistando o país com suas apresentações carregadas de swing no reality musical da Globo The Voice Brasil. Destaque para a performance de Que Beleza, da fase racional do síndico Tim Maia, que garantiu uma vaga na semifinal do programa ao carismático Lumi. Covers de nomes reconhecidos da música mundial como Will.I.Am, David Guetta, Usher, Avicci, Calvin Harris e Snoop Dogg também têm presença garantida no repertório do cantor. Velho conhecido do público santa-mariense, Léo Pain completa a noite com o melhor do sertanejo.

Os ingressos para o pré-Natal da Moon, que rola nesta sexta-feira, custam R$ 20 (fem, consumado com o nome na lista) e R$ 30 (masc). A reserva de mesas custa R$ 250, valor revertido em consumação. As reservas podem ser feitas pelo WhatsApp (55) 99907-0102. À venda da loja Colcci (Rua Floriano Peixoto, 1.121). A Moon fica na Rua João Pereira Henrique, ao lado do Espaço Esmeralda.