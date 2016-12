Pedro Ernesto: "Primeiros reforços"

Coluna do Pedro 28/12/2016 | 08h09 Atualizada em

Não são jogadores que empolgam quando seus nomes são anunciados. Roberson teve um grande ano no Juventude. Vem para compor grupo. Na função que ele joga, o Inter tem Valdívia, Nico López e Sasha. Chega por ser um pedido do técnico Antônio Carlos Zago, com quem trabalhou e até foi capitão no Ju.

O Grêmio contratou Michel, um volante de 26 anos, que foi destaque no Atlético-GO nesta temporada.

Dizem que joga na primeira e segunda funções do meio-campo e como lateral-esquerdo. Dizem que chuta muito, que faz gols. Se for tudo isso, é uma boa contratação.

Até agora a Dupla só contratou jogadores que nada custam. O Grêmio por esperar vender um ou dois jogadores. O Inter por não ter dinheiro para grandes investimentos.

De carona

Daniel Scola montou uma programação espetacular que entra nas redes sociais da Rádio Gaucha. É o De Carona", que ele conduz uma autoridade de Porto Alegre para discutir e avaliar os problemas e soluções da cidade.

José Fortunatti foi o ultimo convidado. Ainda que não tenha acabado mais da metade das obras para Copa do Mundo, a cidade teve muitas mudanças.

Marinho

O noticiário dá conta de que o Grêmio busca a contratação do jogador Marinho, grande destaque do Brasileirão de 2016. Não sei se vale fazer grande investimento nesse jogador. Ele já circula pelo futebol há tempo e só neste ano é que conseguiu jogar. Jogou muito, é verdade, mas só nesta temporada.

