José Augusto Barros: "Estamos perto de dois bons reforços?"

Paixão Tricolor 28/12/2016 | 08h08 Atualizada em

Que o fim de ano foi de grande destaque para o atacante Marinho, do Vitória, não resta dúvida. A cada jogo que ele desfalcava o time baiano, era um terror, um prenúncio da proximidade da Série B. Já quando ele jogava, praticamente resolvia as partidas. Claro que estamos em uma época fértil de especulações, mas o interesse do Tricolor pelo atacante foi confirmado por seu empresário, Jorge Machado. A vontade do jogador em morar por aqui, já que sua esposa é gaúcha, estaria pesando.

Não sei se a contratação se concretizará, até porque os direitos econômicos dele estão fixados em uma quantia razoável – cerca de R$ 17 milhões. Mas fico feliz ao ver que a direção do Grêmio pensa em contratações deste perfil, acho que é um acerto, tendo em vista que um de nossos principais problemas, em 2017, foi o desperdício de chances de gol.

Marinho entraria bem no sistema de jogo do time. Além de rápido, tem uma característica que faltou em nosso time em 2016: chuta de fora da área.

Kayke

Enquanto isso, o atacante Kayke, que surgiu na base do Flamengo, aparece como um nome bem próximo para fechar com o Tricolor. Pelo visto, o presidente, a direção de futebol e o técnico Renato Portaluppi estão focados em trazer jogadores de frente, com bom número de gols, caso de Marinho e Kayke, que teve bom desempenho pelo ABC na temida Série B — chegou a ser o terceiro goleador do país, contando as duas principais séries — e ainda marcou seis gols quando jogou pelo Yokohama Marinos, do Japão.

Leia outras colunas da Paixão Tricolor

*Diário Gaúcho