José Augusto Barros: "Época de especulações, sempre um perigo"

Paixão Tricolor 21/12/2016 | 07h39 Atualizada em

Final de temporada é um período marcado pelas especulações mais variadas. Muitas, até bizarras. Sei da dificuldade dos colegas da imprensa em obter informações confiáveis, já passei por esse problema muitas vezes. Por isso, sempre é bom ter cautela ao deparar com notícias de que o Tricolor especula esse ou aquele jogador. É claro que, por obrigação dos empresários e do clube, se conversa sobre várias possibilidades.

Faço essa introdução para comentar as especulações sobre Barcos e Luis Fabiano.

Em Porto Alegre para o evento promovido por D'Alessandro, Barcos revelou que conversou com Romildo Bolzan Jr. para uma possível volta ao Grêmio. Até aí, tudo normal. É claro que Bolzan deve estar conversando com uma série de jogadores, incluindo Barcos, de excelente passagem pelo Tricolor.

Porém, seu contrato com o Sporting termina somente no meio do ano, o que complica bastante qualquer negociação mais efetiva. Outro nome bastante improvável é o de Luís Fabiano. O investimento para sua vinda seria alto. Enfim, acho que é hora de prudência no que diz respeito a uma expectativa de nomes deste nível. É claro que algum deles pode vir, mas a possibilidade é pequena. Acho que o presidente Bolzan acertará nos reforços, mas não sei se bancaria uma fortuna de salário para Luís Fabiano — embora eu ache ele um excelente jogador, matador.

Cautela e canja de galinha

E sempre é bom lembrar que tem empresários oferecendo jogadores e todo momento e dirigentes conversando com tudo que é agente. Cautela e canja de galinha são boas para evitar frustrações.

Leia outras colunas da Paixão Tricolor

*Diário Gaúcho