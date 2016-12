José Augusto Barros: "Cedo ou tarde, Romildo terá que vender"

Paixão Tricolor 22/12/2016 | 07h59 Atualizada em

Inevitavelmente, os assuntos dos momentos nas rodas de conversa da torcida seguem sendo as contratações e saídas do Grêmio. O presidente Romildo Bolzan admitiu que existem sondagens por Geromel e por Luan. Não tenho dúvida que, mais cedo ou mais tarde, o atacante será vendido. Ele tem qualidade, é jovem e possui um estilo de jogo de fácil adaptação ao futebol europeu.

A grande questão é saber o exato momento de vender um jogador, para não perder dinheiro e não desvalorizar o patrimônio do clube. Tenho minhas dúvidas se não é melhor vendê-lo agora, já que ele vem de um excelente fim de ano, com títulos na Olimpíada e na Copa do Brasil. Quem garante que repetirá bom desempenho na Libertadores? Aqui, estou fazendo um exercício de previsão. Comentar depois que ele for vendido é muito fácil. Em entrevista ao repórter Filipe Gamba, da Rádio Gaúcha, Bolzan ainda disse que pretende buscar três atacantes — um mais fincado e dois pelo lado.

Acredito que a grana para essas contratações teria uma substancial ajuda caso a venda de Luan se concretizasse. Mais um duro desafio para o presidente.

Sorteio nos favoreceu



É inegável que o sorteio dos grupos da Libertadores, realizado no Paraguai, na noite desta quarta-feira, nos favoreceu imensamente. Não se trata aqui de já ganhou ou algo do tipo, mas não tem como ignorar que pegamos alguns dos times mais fracos da competição, como Deportes Iquique, do Chile, e o Zamora, da Venezuela. Em um ano tão complexo e cheio de competições longas, pegar alguns adversários teoricamente mais fracos, e com menos camisa que outros mais tradicionais pode nos dar uma primeira fase um pouco mais tranquila. É claro, se o Tricolor fizer a sua parte, o que sempre acreditamos que fará.



