Idosa encontrada morta dentro de casa em Santa Maria é identificada

27/12/2016 | 11h46

A Polícia Civil divulgou o nome da idosa que foi encontrada morta dentro de casa na tarde de segunda-feira, na Rua Marquês do Herval, no bairro Nonoai, em Santa Maria. Trata-se de Neita Xavier Borges, 83 anos.

De acordo com o boletim de ocorrência registrado na Delegacia de Polícia de Pronto-Atendimento (DPPA), ela foi encontrada caída no chão, em um corredor da residência, por vizinhos. Uma vizinha que tinha a chave da casa foi até o local a pedido do filho da vítima, que não conseguia contato com ela pelo telefone. Ela teria sido vista pela última vez por vizinhos na última quinta-feira.

Ainda conforme registro policial, o corpo da idosa estava em avançado estado de decomposição, o que impossibilitou constatar se havia sinais de violência. Segundo os policiais militares que atenderam a ocorrência, não havia sinais de arrombamento na casa. O laudo do exame de necropsia deve apontar as causas da morte.

O corpo de Neita está sendo velado na capela 5 do Hospital de Caridade de Santa Maria. O sepultamento está marcado para as 16h desta terça-feira, no Cemitério Ecumênico Municipal.