Homem morre em acidente de trânsito em Cruz Alta

Um acidente de trânsito na estrada que dá acesso a localidade de Assentamento Seival, em Cruz Alta, vitimou um homem e deixou um menino ferido, por volta das 21h deste domingo.



De acordo com o Corpo de Bombeiros do município, que atendeu a ocorrência, o motorista teria perdido o controle do Fiat Uno e subido em um barranco e capotado o veículo. O motorista, Vitor Nelson dos Santos Freitas, 48 anos, ao tentar sair por baixo do carro, teria feito um movimento em falso, o que fez com que o veículo cedesse. Com o impacto e peso do carro, o corpo de Freitas foi prensado contra o chão.

Vitor Correia Batu, 11 anos, enteado da vítima, foi socorrido e encaminhado para o Pronto Atendimento do Hospital São Vicente de Paulo. Ele teve ferimentos leves e foi liberado horas depois.



O corpo de Freitas foi encaminhado para o Instituto Geral de Perícias. Ele será velado a partir do meio-dia, na Sala B, da Funerária Planalto. O sepultamento está marcado para as 18h, no Cemitério Benjamin Nott, em Cruz Alta.