Homem é assassinado a facadas no último dia do ano em Santa Maria

Na última madrugada de 2016, Santa Maria registrou mais um homicídio. São 65 mortes violentas neste ano, um recorde histórico de violência para a cidade.

O 65º homicídio do ano ocorreu por volta da 1h deste sábado, na Rua Silva Jardim, quase esquina com a Avenida Independência, no bairro Passo D'Areia.



Conforme informações do Batalhão de Operações Especiais (BOE) da Brigada Militar, Carlos Alberto da Silva Rossato, 46 anos, foi atingido com seis facadas em uma briga. Um conhecido, que estava com ele no momento do ataque, contou aos policiais que o agressor os atingiu a facadas e fugiu. Ele seria conhecido das vítimas.



O homem que ficou ferido foi levado à Unidade de Pronto-Atendimento (UPA) e não corre risco de morte.



Segundo a irmã da vítima, a dona de Casa Marilene Rossato Derzette, 48 anos, a família aguarda a investigação policial:

– Ele era bom para todo mundo. Sempre comentava que tinha alguns desafetos na rua, mas a gente nunca soube de nada. Vamos esperar a polícia.

Rossato era pedreiro e morava em uma obra onde trabalhava, na Vila Oliveira. Estava separado da mulher há nos, e era pai de Maiquel e Natiele.

Ele foi sepultado no Cemitério Ecumênico Municipal, às 16h30min de sábado.

*Com informações do repórter Tiago Guedes, da RBS TV Santa Maria.