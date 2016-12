Guerrinha: "Prioridade colorada"

Coluna do Guerra 21/12/2016 | 07h36 Atualizada em

Claro que a volta de Taison, caso realmente aconteça, merece ser festejada pelos colorados.

Mas a maior obrigação da nova diretoria do Inter é achar um goleador, aquele jogador que faz a diferença na hora do aperto e que o clube não teve em 2016.

Missão muito complicada, mas essa é uma peça indispensável para quem vai encarar desafios tão grandes.

Grupo reforçado

Verdade que o Grêmio tem um bom time, mas, se quiser sonhar com o caneco da Libertadores, precisará reforçar a casamata. Não é difícil adivinhar que o técnico Renato Portaluppi, agora conhecendo melhor o elenco, já está de olho no mercado.

Candidato – Pela qualidade do elenco, o Atlético-MG, agora sob o comando de Roger Machado, será mais competitivo em 2017 do que foi em 2016. Quem conhece as ideias do novo técnico pode imaginar um time agressivo, veloz e capaz de buscar títulos.

Imperdível – Logo mais, no Beira-Rio, acontece um evento imperdível para quem gosta de futebol e quer matar saudades de velhos conhecidos: o Lance de Craque. Uma festa que merece bom público. Além disso, também ajudará instituições de caridade.

Perguntinha

Quando o Papai Noel aparecerá no Beira-Rio?

*Diário Gaúcho