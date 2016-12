Guerrinha: "Morosidade da Dupla"

Coluna do Guerra 24/12/2016 | 08h06 Atualizada em

Já chegamos ao Natal, estamos cada vez mais perto da troca de calendário e, até agora, a Dupla não apresentou nenhuma contratação. Tomara que tanto Grêmio quanto Inter estejam agindo na surdina, alinhavando negócios, dando os últimos retoques para os esperados anúncios.



Só com acréscimos nos dois será possível sonhar com canecos e a festa das duas torcidas.

Natal

Chegou o dia do Papai Noel.

Que todos tenham uma grande noite, cheia de alegria, felicidade e, acima de tudo, com muita saúde.

E que o Bom Velhinho seja bondoso, principalmente com os pequenos.

Piada do Guerra

Semanas atrás, já sonhando com o presente de Natal, o Ricardinho não se fez de rogado. Após o jantar, aproveitando a ausência da mãe na sala, ele sentou ao lado do pai e pediu:

— Quero um celular de presente

neste Natal!

O pai, ainda correndo atrás do 13º salário, reagiu na hora:

— Nem pensar! A grana está curta e acho que não vai ter presente.

Sem muitas alternativas, Ricardinho insistiu com o pai:

— Dá um jeito! Quero um celular novo! Senão, vou falar uma palavra mágica...

— E qual é a palavra mágica?

— Raquel?

— Quem é Raquel? — questionou o patrão da casa.

- A sua amante!

O pai coçou a cabeça, franziu a testa e lascou:

— Qual a cor? Com película? Com capa?

