Guerrinha: "Franqueza no futebol"

Se alguém acha que o Grêmio derramará um caminhão de dinheiro nas contratações que tanto necessita, está totalmente enganado.

A ideia de Odorico Roman, o novo homem do futebol tricolor, é buscar jogadores que não sejam caros e que possam dar um aumento de qualidade ao grupo gremista. Foi uma atitude de franqueza, de quem sabe que a hora, apesar do importante calendário, não é de dar o passo maior do que as pernas.

Armador

Após anunciar contratações sem muito impacto, o Palmeiras trabalha para contratar Guerra, que se destacou com a camisa do Atlético Nacional. Pelo jeito, a crise financeira, que está estacionada na maioria dos clubes brasileiros, passa muito longe do atual campeão do nosso futebol.

Atacante – Quando menos se esperava, a nova direção do Inter anunciou a primeira contratação: o atacante Roberson, que chega com o aval do técnico Antônio Carlos Zago. Agora, fica a expectativa sobre a chegada de peças indispensáveis: zagueiros e laterais-esquerdos, tudo para dar uma arrumada no setor que muito deixou a desejar em 2016.

Otimismo – Pelo que se sabe, o atacante Barcos está perto de ser anunciado pelo Fluminense, a pedido do técnico Abel Braga. Longe de ser um craque, o argentino, até pela falta de um especialista nas Laranjeiras, pode virar o novo protagonista do clube.

Perguntinha

A Dupla acertou nas primeiras contratações?

