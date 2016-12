Festa da AVTSM leva alegria para 60 crianças na Saldanha Marinho

Solidariedade 20/12/2016 | 21h07 Atualizada em

O barulho e o aglomerado de pessoas na tenda de vigília da Associação de Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria (AVTSM) chamou a atenção de quem passava por ali na tarde desta terça-feira.

Colorido por balões, o espaço tinha música, além de 60 crianças e seus pais, devorando cachorros-quentes, doces, refrigerante, com direito a música e até Papai e Mamãe Noel.

Essa foi a segunda edição do Natal na Praça realizado pela associação. Segundo o vice-presidente da AVTSM, Flávio da Silva, busca acolher pessoas da comunidade e homenagear as vítimas do incêndio da Kiss.

Pirisca Grecco e Gustavo Garoto promovem a 3ª edição do Concertos para Conserto



– Desde a tragédia, nos reunimos e decidimos fixar esse evento como uma forma de carinho, de homenagem a eles (vítimas) e a Santa Maria. Estamos aqui buscando acolher, dar carinho a quem sempre nos ajudou. Esse lugar é especial para nós, é nosso local de reflexão, de força. Poder fazer daqui um espaço de felicidade, ainda mais para quem está desamparado, nos motiva – disse Silva.

As crianças que participaram da festa e ganharam guloseimas e brinquedos. O que sobrar será distribuído em áreas pobres da cidade para, segundo Silva, ¿proporcionar a mais crianças momentos como este¿.