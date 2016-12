Criminosos explodem dois bancos, fazem cordão humano com reféns e aterrorizam cidade de São Sepé

Terror na madrugada 24/12/2016 | 03h03 Atualizada em

Os moradores de São Sepé, na região central do Estado, viveram momentos de terror na madrugada deste sábado. Um grupo de mais de criminosos explodiu duas agências bancárias, uma do Banco do Brasil e outra do Sicredi, trocaram tiros com a Brigada Militar e fizeram um cordão humano com cerca de 20 reféns nas ruas da cidade, por volta da 1h.



Informações preliminares da Brigada Militar de Caçapava do Sul, município próximo a São Sepé, indicam que pelo menos quatro pessoas ficaram feridas. Um PM teria sido atingido na perna e outras três pessoas também foram baleadas. Ainda não há detalhes sobre o estado de saúde dos feridos.

Imagens de câmeras de segurança mostram momento em que dezenas de moradores são usados como reféns Foto: Reprodução

Segundo a polícia, duas pessoas foram levadas como reféns e libertadas pela quadrilha em um posto de combustíveis em Caçapava do Sul.

A Brigada Militar acionou as equipes de toda região para efetuar buscas aos criminosos. Uma policial relatou, por telefone, que seriam "muitos bandidos em fuga, com muitas armas e em muitos carros".

A guarnição BM registrou, ainda, que ficou "encurralada" dentro da sede da BM em virtude da "supremacia de força e numérica dos indivíduos".

Ação parecida há três dias em Planalto

A mais de 370 quiolômetro de São Sepé, duas agências bancárias no município de Planalto, no norte do Estado, foram atacadas na manhã da última quarta-feira. Quatro criminosos invadiram o Banrisul e o Banco do Brasil, e fugiram levando dois reféns.







