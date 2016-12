Corpo de soldado que desapareceu em rio de Santa Maria é localizado

Buscas 28/12/2016 | 17h26 Atualizada em

O Corpo de Bombeiros localizou, às 17h desta quarta-feira, o corpo do soldado Diego Vargas Braida, 29 anos, que desapareceu no Rio Vacacaí-Mirim, em Santa Maria, no início da tarde depois do barco em que estava virar.



Bombeiros fazem buscas a soldado que desapareceu após barco virar em Santa Maria



Quatro mergulhadores trabalhavam desde às 10h nas buscas pela região, que fica próxima da Fazenda dos Guerra, pouco antes da localidade de Passo do Verde.

"Ele me caguetou", diz suspeito de assassinar adolescente a tiros em Santa Maria



O sogro de Braida contou que estava com ele e uma terceira pessoa na embarcação, pescando, quando ela virou, pouco antes das 10h. Ele conseguiu nadar até a margem do rio e chamar por ajuda. Essa terceira pessoa também conseguiu se salvar. Braida desapareceu na água e foi arrastado pela correnteza.

Suspeito de furto de veículos é preso após troca de tiros com a Brigada Militar em Tupanciretã



A Polícia Civil e o Instituto-Geral de Perícias (IGP) foram chamados às 17h para ir ao local. Os bombeiros informaram que Braida estava em férias e atuava no Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) de Santa Maria.