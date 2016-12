Cinco novidades de janeiro na Netflix

Filmes e séries 31/12/2016 | 11h00

O início de um ano sempre vem cheio de expectativas e novidades. E a Netflix não deixa a desejar nesse aspecto: o catálogo de lançamentos para janeiro já está disponível e apresenta mais de 30 estreias, entre filmes e séries. Tem programação para todos os gostos, desde o faroeste aventureiro de Frontier e O Cavaleiro Solitário até a comédia questionadora e super atual de Hurricane Bianca. E o melhor de tudo: algumas das novidades do canal de streaming começam já no primeiro dia do ano! Dá uma espiada no que te espera.



"Hurricane Bianca" – 1º/1

O filme mostra a trajetória de um professor que se vinga após ser demitido por ter seu perfil gay descoberto pela diretoria da escola. Ele assume uma nova identidade e é recontratado como a drag queen Bianca del Rio, que vai fazer de tudo para honrar seu direito de exercer sua profissão.



"Desventuras em Série" – 13/1

Baseada na coleção campeã de vendas do escritor Lemony Snicket e estrelada por Neil Patrick Harris, a série conta a história dos irmãos órfãos Baudelaire – Violet, Klaus e Sunny – e do malvado guardião, o Conde Olaf, que faz de tudo para ficar com a herança deles.



"O Cavaleiro Solitário" – 15/1

Sucesso de longa data, o faroeste estrelado por Armie Hammer e Johnny Depp apresenta as aventuras dessa dupla indomável. O índio e o cavaleiro vão mover montanhas para reencontrar o bandido que mandou assassinar os Texas Rangers.



"Legends of Tomorrow" – 17/1

A série de ação mostra os desafios enfrentados por uma equipe de heróis e vilões que viajam no tempo para lutar contra um mal imortal que quer destruir a Terra e acabar com o próprio tempo.



"Frontier" – 20/1

Protagonizada por Jason Momoa, a série acompanha o jogo de poder no mercado de pele durante o final do século 18, nos Estados Unidos.