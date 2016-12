Amigos e familiares de soldado morto protestam em São Gabriel

Manifestação 27/12/2016 | 19h13 Atualizada em

Cerca de 300 pessoas, segundo os organizadores, participam de uma manifestação em frente ao Posto Batovi, na BR-290, em São Gabriel, onde na manhã de domingo, o soldado da Brigada Militar (BM) Bento Júnior Teixeira Borges, 36 anos, foi morto a golpes de facão.

Homenagem na despedida a policial militar morto em São Gabriel



Com cartazes, amigos, colegas de trabalho e comunidade protestam contra a violência e pedem justiça. No chão em frente ao grupo, uma farda simboliza a perda do militar.

O grupo chegou a bloquear o trânsito na rodovia, por cerca de 10 minutos, no sentido Porto Alegre-São Gabriel.

O soldado foi agredido e golpeado por um grupo de jovens, adolescentes e adultos ao tentar conter uma briga no posto de combustíveis.

Investigação

Imagens das câmeras de segurança do estabelecimento ajudaram a Polícia Civil a identificar os envolvidos. Dois adultos foram presos e sete adolescentes internados provisoriamente por envolvimento no caso.

PM e adolescente morrem durante briga em São Gabriel



– As imagens são muito importantes para a investigação, corroboram o que disseram as pessoas e permitem identificarmos os suspeitos – avaliou o delegado José Soares Bastos, da Delegacia de Polícia de São Gabriel.

A polícia apura a participação de outras quatro pessoas no crime, entre adultos e adolescentes. O inquérito deve ser concluído até o dia 4 de janeiro.