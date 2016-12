Adolescente morre a tiro no bairro Pé-de-Plátano

Violência 25/12/2016 | 15h30 Atualizada em

Um adolescente de 16 anos morreu após ser baleado no bairro Pé-de-Plátano na região leste de Santa Maria. Ele foi identificado como Luis Fellipe de Lima. O caso teria ocorrido entre a noite de sexta-feira e madrugada deste sábado.

A ocorrência policial registra o encontro de um cadáver por volta das 9h de sábado, em um campo de uma propriedade rural que tem como acesso a estrada Daniel Rizzi, e fica perto do Hotel Fazenda Pampas.



Segundo o registro, a Brigada Militar foi acionada e quando chegou ao local verificou que se tratava de um homicídio, já que havia perfurações no corpo, provavelmente, causadas por um disparo de arma de caça.

Equipes da Polícia Civil e do Instituto-Geral de Perícias fizeram o levantamento no local. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa já começou a investigar as circunstâncias do crime.

Luis Fellipe foi sepultado na manhã deste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, no bairro Caturrita.

