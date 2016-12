6 opções para curtir a quinta-feira em Santa Maria

Agenda 28/12/2016 | 15h30 Atualizada em

A pista do Rockers vai bater no compasso da música eletrônica nesta noite. Na última edição do ano da Sonica, a já tradicional festa das quintas, o bar apresenta dois DJs em ascensão no cenário da techno e house music no sul do país.

Além das composições autorais, que harmonizam vários sons diferentes, Chris Avila também apresenta os clássicos que marcaram época.

A pegada dançante do groove fica a cargo do DJ Rafael Vasconcelos.

DJs Chris Avila e Rafael Vasconcelos

Quando: quinta, a partir das 23h

Onde: Rockers Soul Food (Av. Helvio Basso, 1.241)

Quanto: R$ 15 (público geral) e R$ 10 (estudantes)

Informações: (55) 99677-4253

Veja outras quatro opções musicais:

BANDA TUDO DI BOM

Pagode. Freguesia Som e Bar (Av Fernando Ferrari, 1.360), às 22h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3317-4334.



MAKING OF E OS MARIAS

Rock. Bar do Pingo (Rua Marechal Floriano Peixoto, 1.234), a partir das 18h30min. Open bar de clericot das 22h às 00h30min para mulheres. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3028-7887.

GERMANO FOGAÇA

Sertanejo, pop, rock e gaúcha. The Park (Rua Venâncio Aires, 2.741, anexo ao Itaimbé Palace Hotel), a partir das 19h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3025-5115.

CLAUSON KRAEMER

Pop rock nacional e internacional. Ponto de Cinema (Rua Ângelo Uglione, 1.567), às 21h. Ingressos: R$ 10. Tel: (55) 3221-8800.

Confira também uma dica de happy hour:

QUIOSQUE CHOPP BRAHMA

Petiscos e chopp. No Royal Plaza Shopping (Av Nossa Senhora das Dores, 305), das 10h às 22h. Tel: (55) 3028-8804.