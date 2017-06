Walmart anuncia investimentos no Rio Grande do Sul

01/06/2011 | 19h20

O presidente do Walmart Brasil, Marcos Samaha, confirmou hoje, em Fayetteville (EUA), que o Rio Grande do Sul receberá a maioria das 16 novas lojas da empresa previstas para a Região Sul. Somente neste ano, a companhia irá inaugurar 80 novas lojas no Brasil, com investimento de R$ 1,2 bilhão. Em 2011, os gaúchos já receberam o BIG de Santa Cruz do Sul e dentro de dois meses será inaugurada outra filial da marca em Sapiranga. Além disso, a Capital ganhará uma unidade do Sam's Club, cujo anúncio oficial ocorrerá nesta quinta-feira, em São Paulo.



Na manhã desta quarta-feira, o Walmart promoveu mais uma edição do encontro internacional de associados, que reuniu funcionários da empresa em 15 países. Um dos destaques foi a presença de representantes japoneses da região atingida pelo terremoto e tsunami em março deste ano, que relataram como a empresa se envolveu na provisão de alimentos e água para as comunidades atingidas.



Durante o encontro, o presidente do Walmart Internacional, Doug McMillon, anunciou que autoridades sul-africanas confirmaram a fusão da empresa norte-americana com a rede local Massmart, para atuar no país. A aprovação, porém, foi condicionada a um acordo envolvendo a prioridade na recontratação de cerca de 500 funcionários da companhia africana, que haviam sido demitidos em 2010. Essa será a primeira operação do Walmart no continente.