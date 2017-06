VÍDEO: Veja como foi o treino em que Falcão ensinou a jogada com Escurinho

01/06/2011 | 21h56

Uma tabela histórica retratada no treinamento desta quarta-feira, no Beira-Rio. Em trabalho de fundamento com os jogadores, Falcão trabalhou balõezinhos de cabeça até a conclusão a gol. Lembrou a famosa tabelinha aérea entre ele e Escurinho na semifinal do Brasileirão de 1976.





Foto: Telmo Cúrcio da Silva



O resultado foi bem interessante. Jogadores como Elton, Nei, Guiñazu e Kleber realizaram boas tabelas antes das conclusões. Confira como foi, no vídeo abaixo:





Falcão tem treinado exaustivamente fundamentos. Para Bolívar, o grupo tem que aproveitar essas semanas livres.

– São treinamentos técnicos de coisas que acontecem durante as partidas. Quando se tem tempo para trabalhar esses setores, é útil. Esses treinamentos serão difíceis de acontecer quando forem dois jogos por semana – afirmou o zagueiro.