TJD recebe denúncia de racismo e Grêmio deve ir a julgamento

01/06/2011 | 10h23

O Tribunal de Justiça Desportiva da Federação Gaúcha de Futebol (TJD) recebeu uma denúncia do procurador Alberto Lopes Franco sobre o suposto ato de racismo ocorrido no jogo que decidiu o Gauchão de 2011, no Estádio Olímpico. Na ocasião, a torcida do Grêmio teria ofendido o meia-atacante do Inter, Zé Roberto, o chamando de "macaco".

O procurador Alberto Lopes Franco confirmou que a denúncia foi feita com base nas provas apresentadas pelo vice-presidente de futebol do Inter, Roberto Siegmann. Agora, o Tribunal irá analisar a pauta e marcar o julgamento. Só depois disso o Grêmio será intimado.

– Eu não vi nada de mais. Nada de extraordinário. O procurador é obrigado a dar andamento a esta notícia. Vamos ao julgamento – disse Gustavo Pinheiro, diretor jurídico do Grêmio.

Caso seja condenado, o Grêmio pode perder o mando de campo por até 360 dias e ter que pagar uma multa de até R$ 100 mil.





