Segredo de Marcelo Grohe é não se acomodar na reserva do Grêmio

01/06/2011 | 12h56

Ser reserva de Victor, um dos melhores goleiros do Brasil, não deve ser nada animador. Mas Marcelo Grohe tem um segredo para se manter sempre bem e preparado para corresponder quando for chamado pelo técnico Renato: não se acomodar. Com esse objetivo, ele trata todos os treinos como jogos. Nesta temporada, já atuou em 11 partidas oficiais. No ano passado, foram seis, sendo dois amistosos.



>>> Seleção pode tirar Victor do Grêmio em sete jogos



A convocação de Victor para os amistosos da Seleção Brasileira nos dias 4 e 7 de junho colocam Marcelo Grohe como titular contra o Bahia, neste domingo, pela terceira rodada do Brasileirão, no Olímpico. Se o titular tricolor for chamado pelo técnico Mano Menezes para a Copa América, que será disputada de 1º a 24 de julho, o suplente poderá emendar uma sequência de seis, sete ou até oito jogos, dependendo do dia do retorno de Victor aos jogos do Grêmio.



— Procuro nunca me acomodar, sempre trabalho forte. Tenho contrato até o ano que vem, e a princípio vou ficar aqui. Estou feliz, este ano vem sendo bastante interessante, e agora, se Deus quiser, o Victor vai para a Seleção e vai ser bom para mim também — destacou. — Aparecendo algum outro clube eu analiso com carinho, mas esse ano acho que vai ser bem legal aqui — completou.



Adversário de domingo, o Bahia já começou a ser analisado por Marcelo. Assim como Victor, o goleiro costuma avaliar os jogadores que vai enfrentar assistindo a jogos além dos vídeos que a Central de Dados Digitais (CDD) do Grêmio mostra ao elenco antes de cada confronto. Na noite desta terça, ele acompanhou a reprise de Bahia 3x3 Flamengo, na rodada anterior. Jobson marcou dois gols e Lulinha o outro para os baianos.



— A gente sempre está esperto, eu gosto muito de olhar os jogos. Sempre olho algumas reprises que passam na TV, ontem mesmo passou Bahia e Flamengo e olhei grande parte do jogo. Mas vai ser passado também os vídeos do time para a gente ver, e isso tudo colabora. É um diferencial que o Grêmio tem e que nos ajuda bastante

— comentou.



Ao mesmo tempo que torce pelo colega e amigo Victor na Seleção, Marcelo Grohe comemora a sequência que ganhará entre os titulares tricolores.



— Tenho certeza que o Victor vai estar nessa convocação porque ele merece. E para mim vai ser muito bom também, porque vai dar essa sequência. Depende também do desempenho do Brasil na Copa América, mas deve chegar às finais. Essa sequência é boa, todo jogador precisa.





Simulador de classificação

Faça suas previsões rodada a rodada e confira como seu time fica na tabela de classificação do Brasileirão 2011