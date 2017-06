Reunião irá definir próximos passos na negociação envolvendo Paredes

01/06/2011 | 09h37

Nesta quarta-feira, no máximo até quinta, o empresário Rogério Braun terá uma conversa com a diretoria do Grêmio para definir os próximos passos da negociação envolvendo a possível contratação de Paredes pelo clube gaúcho junto ao Colo-Colo. A edição desta sexta-feira do jornal El Mercurio, um dos principais periódicos do Chile, diz que os brasileiros aumentaram a proposta para US$ 1,9 milhão. No entanto, o agente envolvido no negócio garante que isto não é verdade.

– Asseguro que não é oficial. A negociação segue nos mesmos termos. Mas agora finalizamos a negociação com Miralles e vamos tentar fechar com Paredes. O Grêmio está fazendo muito esforço para contratar o jogador. Não vou dizer quanto o Colo-Colo está pedindo pelo atleta, mas a proposta do Grêmio está bem próxima do que exigem os chilenos. Acho que é apenas uma questão de convencimento – disse Rogério Braun por telefone ao clicEsportes.

Na conversa que terá com os dirigentes do Grêmio, Rogério Braun passará detalhes importantes em relação a cultura dos negócios no Chile e também sobre a personalidade dos homens que comandam o futebol do Colo-Colo.





