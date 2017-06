Resumo do RBS Notícias - RBS TV

01/06/2011 | 19h32

— Flagrante mostra presos do regime semiaberto de Caxias do Sul saindo livremente à noite do albergue penitenciário.— Em protesto, agricultores distribuíram arroz à população de Formigueiro, na região Central.— A Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente abriu investigação para identificar os três jovens que invadiram uma escola e agrediram um estudante de 17 anos em Caxias do Sul.— Moradores de Araricá, no Vale do Sinos, estão ficando doentes por falta de água encanada.— Denunciado pelo Ministério Público o ex-empresário que assassinou em Torres o namorado da ex-mulher.— Foram apreendidos em Novo Hamburgo 70 pássaros, entre espécies silvestre e exóticas.— Caminhoneiro que morreu hoje em um acidente na BR-116, em Barra do Ribeiro, teria dirigido por 18 horas.— Acidente deixou a BR-471 parcialmente bloqueada por 18 horas na Reserva do Taim, em Rio Grande.— O preço da erva-mate subiu até 20% em um ano no Rio Grande do Sul.— A três anos da Copa do Mundo, o andamento das obras em Porto Alegre gera preocupação.