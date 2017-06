01/06/2011 | 21h20

Resumo do Jornal Nacional - Rede Globo

— Série de reportagens denuncia ação de criminosos nas fronteiras do Brasil.



— Forças de segurança vão trabalhar juntas para reprimir crimes na fronteira brasileira.



— Projeto de lei que criminaliza homofobia gerou protesto de parlamentares e grupos religiosos em Brasília.



— Notas de Real manchadas por dispositivo antifurto não terão mais valor.



— Ônibus espacial Endeavour concluiu sua última missão na madrugada desta quarta-feira.



— Presidente da Câmara dos Deputados, Marco Maia, suspendeu decisão da comissão que convocou Palocci.



— Ibama emitiu autorização para obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, no Pará.



— Aumentou o surto de infecção causada por bactéria na Europa.



— Confrontos entre grupos contrários ao governo do Iêmen e forças de segurança na capital do país se agravaram de ontem para hoje.



— Joseph Blatter foi reeleito para o quarto mandato como presidente da Fifa.



— Seleção Brasileira realizou seu primeiro treino em Goiânia para o amistoso contra a Holanda.